En direct

19:50 - Un résultat aux législatives entre 29% et 31% à la Souterraine pour la nouvelle union de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, est électoralement incertain. Lors des élections européennes, la liste Glucksmann a obtenu 16,58% à la Souterraine. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 31% sur place. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à la Souterraine, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 29,67% des votes dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 11 points à la Souterraine Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 31% des suffrages aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse à près de 27% ou plus à la Souterraine ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,77% dans la moyenne nationale pour Bardella à la Souterraine le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus logique au moment de se préparer au scrutin des législatives, le verdict qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée aux élections européennes 2024 à la Souterraine. Le mouvement a enregistré 33,77% des suffrages, soit 619 voix dans la ville, devant Raphaël Glucksmann à 16,58% et Valérie Hayer à 13,69%.

14:32 - 25,06% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à la Souterraine La préférence des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,94% contre 25,06% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 22,71% et 5,32% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 43,32% contre 56,68%.

12:32 - Quel verdict pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 à la Souterraine ? Le RN ne convainquait pas à la Souterraine en 2022, lors des élections du Parlement, avec 19,17% au premier tour, contre 31,65% pour Jean-Baptiste Moreau (Ensemble ! - Majorité présidentielle), La Souterraine étant partie intégrante de la 1ère circonscription de la Creuse. Sur la commune de la Souterraine, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera choisie à l'issue du second tour, confirmant la défaite de l'ancien Front national.

11:02 - Élections législatives à la Souterraine : impact de la démographie et de l'économie locale En pleine campagne électorale législative, La Souterraine est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 4 933 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 412 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 285 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (59,92%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 281 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2045,02 € par mois, la commune affiche un taux de chômage de 17,44%, annonçant une situation économique tendue. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à la Souterraine montre l'attachement des habitants aux ambitions de la France.

09:32 - C'est le moment de voter à la Souterraine pour les élections législatives L'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 sera incontestablement l'ampleur de la participation à la Souterraine (23300). Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 27,68% dans la ville, contre un taux d'abstention de 29,97% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,8% au premier tour et seulement 51,58% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à la Souterraine ? Les campagnes pour contrer le Rassemblement national sont en mesure d'avoir un impact sur les choix que feront les électeurs de la Souterraine.