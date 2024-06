Résultat des législatives à Labastide-du-Temple : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Un 54,77% largement au-dessus de la moyenne nationale pour le RN à Labastide-du-Temple le 9 juin Ce résultat de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà, une éternité en politique. Si on se penche sur le détail, 270 habitants de Labastide-du-Temple passés par les isoloirs ont en effet été séduits par la liste du RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella a glané 54,77% des voix devant Raphaël Glucksmann à 9,74% et Valérie Hayer à 9,33%.

14:32 - Labastide-du-Temple avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de la présidentielle. Performance notable : le RN avait réalisé au premier tour un score plus élevé aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. La candidate avait rassemblé 40,54% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 18,43% et 9,94%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 63,46% contre 36,54%).

12:32 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à Labastide-du-Temple ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera scruté à la loupe au niveau local pour cette législative. Le RN tirait son épingle du jeu à Labastide-du-Temple lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. C'est en effet Marine Hamelet qui arrivait en pôle position au premier tour avec 41,00% dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription du Tarn-et-Garonne. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 61,63%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,37%.

11:02 - Labastide-du-Temple : élections législatives et dynamiques démographiques Dans la ville de Labastide-du-Temple, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Dans la localité, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 22,56% ont plus de 60 ans. La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (85,56%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 437 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (18,87%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,38%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Labastide-du-Temple mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,25% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Labastide-du-Temple : la mobilisation des électeurs aux législatives L'un des facteurs principaux de ces élections législatives sera incontestablement le taux de participation à Labastide-du-Temple. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 43,47% au premier tour et seulement 40,49% au deuxième tour. En proportion, au niveau de la France, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 758 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 15,7% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 14,78% au premier tour.