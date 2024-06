Résultat des législatives à Lacourt-Saint-Pierre : l'élection 2024 en direct

Chose rare : le RN avait enregistré au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Celle-ci avait rassemblé 36,54% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 19,69% et 17,28%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 57,56% contre 42,44%).

La part des électeurs en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement pour cette élection à l'échelle locale. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Lacourt-Saint-Pierre en 2022 lors des législatives. On retrouvait en effet Marine Hamelet devant ses concurrents au premier tour, avec 37,63% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Tarn-et-Garonne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 58,18%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,82%.

11:02 - Lacourt-Saint-Pierre : démographie, élections et stratégies politiques

Dans la ville de Lacourt-Saint-Pierre, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 35% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,97%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de familles propriétaires (84,85%) met en avant le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (90,3%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 484 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,51%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,02%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Lacourt-Saint-Pierre mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 25,39% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.