Résultat des législatives à Lagnes : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le dernier vote en date nous semble aussi une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Lagnes, avec 30,2%. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 16,03% et Raphaël Glucksmann à 12,31%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Lagnes lors de la dernière présidentielle

C'est certainement le choix du locataire de l'Elysée qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Lagnes lors du premier tour de la présidentielle avec 27,47%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 23,04%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,96% et 10,23% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 45,28% contre 54,72%.