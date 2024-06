Résultat des législatives à Lourmarin : l'élection 2024 en direct

11:02 - Lourmarin aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

La composition démographique et la situation socio-économique de Lourmarin contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le village, 12,38% des résidents sont des enfants, et 13,63% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (51,62%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 602 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,11%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,61%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 40,38%, comme à Lourmarin, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.