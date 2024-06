Résultat des législatives à Bonnieux : l'élection 2024 en direct

Regarder quelques jours en arrière semble plus que jamais avisé au moment d'analyser le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. C'est en effet la liste poussée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections européennes il y a trois semaines à Bonnieux, avec 30,57% des bulletins (181 voix) devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 16,55%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 13,51%.

Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Bonnieux lors de l'élection présidentielle

Le bord politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans les résultats de la présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Bonnieux lors du premier tour de la présidentielle avec 30,26%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 21,4%. Bonnieux n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 18,08% et 9,72% des voix. Et la patronne du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 41,28% contre 58,72%.