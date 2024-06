Résultat des législatives à Jonquerettes : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - 42,11% pour la liste Bardella à Jonquerettes début juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections du Parlement européen à Jonquerettes. L'extrême droite a séduit 42,11% des voix, soit 331 voix, contre Raphaël Glucksmann à 13,36% et Valérie Hayer à 12,98%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Jonquerettes au premier tour de la dernière présidentielle Chose rare : le RN avait affiché au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans à Jonquerettes que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La candidate avait rassemblé 29,13% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 26,27% et 14,52%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 51,14% contre 48,86%).

12:32 - Quel résultat pour le RN aux élections législatives à Jonquerettes ? Se tourner vers le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de l'élection du jour. Les élections législatives 2022 avaient donné un joli résultat pour le RN à Jonquerettes. On retrouvait en effet Bénédicte Auzanot devant ses concurrents au premier tour, avec 31,29% dans la ville, qui votait pour la 2ème circonscription du Vaucluse. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 51,71%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,29%.

11:02 - Élections à Jonquerettes : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Jonquerettes, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 708 logements pour 1 595 habitants, la densité de la commune est de 568 habitants par km². Ses 139 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 520 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 17,44% des résidents sont des enfants, et 30,81% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,11% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 53,85% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 720,44 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour conclure, à Jonquerettes, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - La mobilisation des habitants aux élections législatives à Jonquerettes L'observation des résultats des précédentes élections est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 40,84% dans la commune de Jonquerettes, à comparer avec une abstention de 42,61% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,87% au premier tour. Au second tour, 48,32% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Jonquerettes ? En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour.