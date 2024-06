Résultat des législatives à Oppède : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Oppède début juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler encore plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. C'est en effet la liste d'extrême droite emmenée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les élections européennes 2024 à Oppède, avec 34,26% des bulletins devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 16,36%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 14,35%.

14:32 - Qui a gagné l'élection présidentielle en 2022 à Oppède ? C'est incontestablement l'élection suprême qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. Oppède avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 27,26%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 31% des votes. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 14,71% et 9,28% des voix. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 46,07% contre 53,93%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant au premier tour Il y a deux ans, lors des législatives à Oppède, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 21,51% des votants étant convaincus par son binôme, contre 28,14% pour Sylvie Viala (LREM) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM avec 54,81%. Sylvie Viala remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Oppède : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire d'Oppède, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 284 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Avec 206 entreprises, Oppède se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (61,56%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 36,22% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 57,04% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 373,53 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Ainsi, à Oppède, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Oppède À Oppède (84580), l'un des critères décisifs des législatives sera le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 52,25% au premier tour et seulement 51,7% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 80,97% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 82,47% au premier tour, c'est-à-dire 903 personnes.