Résultat des législatives à Lamagistère : l'élection 2024 en direct

17:24 - Une victoire de Bardella à Lamagistère il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière apparaît aussi comme évident au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le verdict qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant majeur. C'est en effet la liste RN poussée par Jordan Bardella qui a fini première des européennes il y a trois semaines à Lamagistère, avec 40,57% des électeurs (172 voix) devant la liste emmenée par Raphaël Glucksmann avec 13,44%, qui avait elle-même devancé la liste de Valérie Hayer avec 12,03%.

14:32 - Lamagistère avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection à la présidence de la République est certainement la meilleure loupe pour jauger une préférence politique locale. On remarque que le RN avait enregistré au premier tour un résultat plus élevé aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle, puisqu'elle avait accumulé 29,31% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 21,72% et 13,97%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 55,87% contre 44,13%).

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au RN en 2022 Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera très observé pour cette élection législative, au niveau local, comme au niveau national. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Lamagistère. On retrouvait en effet Marine Hamelet en tête au premier tour, avec 31,91% dans la cité, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Tarn-et-Garonne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 58,05%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,95%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Lamagistère Comment la population de Lamagistère peut-elle peser sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 14,89% et une densité de population de 125 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (73,26%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 413 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,31% et d'une population étrangère de 7,78% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Lamagistère mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,75% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Lamagistère À Lamagistère (82360), le niveau de participation constituera indiscutablement un critère déterminant de ce scrutin législatif. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,5% au premier tour et seulement 52,2% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Lamagistère ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 765 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,05% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,57% au premier tour.