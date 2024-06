Résultat des législatives à Lanvénégen : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Lanvénégen avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait frappé vraiment très fort à Lanvénégen à l'issue de la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 28,72% dès le premier tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 21,5% et 20% des voix. Lanvénégen n'avait qu'une quatrième place à offrir à Yannick Jadot, avec 6,47% des suffrages. La patronne du RN s'imposait enfin au second round dans la ville avec 50,26%, devant Emmanuel Macron à 49,74%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Lanvénégen ? Au premier tour des élections législatives 2022, Lanvénégen, couverte par la 6ème circonscription du Morbihan, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 35,15%, alors que le RN sera distancé à 23,43%. Sur la commune de Lanvénégen, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera désignée au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien FN.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Lanvénégen Devant le bureau de vote de Lanvénégen, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 1 139 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 61 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 735 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (61,49%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 39,27% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 55,56% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 458,25 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Lanvénégen, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Lanvénégen ? Au fil des scrutins électoraux antérieurs, les 1 163 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion des dernières élections européennes, sur les 871 personnes en âge de voter à Lanvénégen, 57,52% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 57,94% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,1% au premier tour. Au deuxième tour, 52,74% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Lanvénégen ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.