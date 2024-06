Résultat des législatives à Larringes : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Larringes dans la moyenne nationale concernant Bardella il y a trois semaines Le résultat des dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, terminait en tête des élections européennes à Larringes. L'extrême droite a convaincu 32% des votes, devant Valérie Hayer à 16% et Raphaël Glucksmann à 12,48%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Larringes au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement l'élection présidentielle qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Larringes avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 25,42%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 31,86% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 15,87% et 7,76% des suffrages. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 44,93% contre 55,07%.

12:32 - Un premier tour positif pour le clan macroniste il y a deux ans Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Le RN ne convainquait pas à Larringes il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 16,93% au premier tour, contre 31,13% pour Anne-Cécile Violland (La République en Marche), Larringes votant pour la 5ème circonscription de la Haute-Savoie. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette LREM avec 40,04% contre 59,96% pour les vainqueurs. Anne-Cécile Violland remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Larringes et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Larringes comme dans toute la France. Avec une population de 1 587 habitants répartis dans 696 logements, cette localité présente une densité de 167 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 106 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 788 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (13,36%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,99% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 46,91% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 537,31 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Finalement, Larringes incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - C'est le moment de voter à Larringes pour les élections législatives Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Début juin, durant les européennes, parmi les 1 038 personnes en âge de voter à Larringes, 38,63% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 43,11% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,41% au premier tour. Au deuxième tour, 51,37% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle s'élevait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.