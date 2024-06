Résultat des législatives à Lauzerte : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Lauzerte le 9 juin Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il est bon d'étudier de près. D'autant que ce choc est à l'origine de l'élection qui nous intéresse désormais. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, terminait en tête des européennes à Lauzerte. Ladite liste enregistrait 33,9% des votes, devant Raphaël Glucksmann à 13,83% et Valérie Hayer à 13,45%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Lauzerte lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans les choix faits lors de la présidentielle. La communauté électorale de Lauzerte avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République 2022. La figure du parti frontiste prenait la tête avec 25,63% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,97% et 21,21% des voix. Lauzerte n'offrait qu'une quatrième place à Jean Lassalle, avec 8,84% des suffrages. Pour le deuxième tour du scrutin, c'est de nouveau Marine Le Pen qui gagnait avec 50,51%, devant Emmanuel Macron à 49,49%.

12:32 - La majorité en tête au premier tour des dernières législatives à Lauzerte Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de l'élection du jour. Lors des élections législatives il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Lauzerte, grattant 22,41% des votes sur place, contre 23,75% pour Christian Astruc (La République en Marche). Et le second tour sera à l'avenant avec encore Christian Astruc (Ensemble !) finalement en tête localement.

11:02 - Le poids démographique et économique de Lauzerte aux législatives Quel portrait faire de Lauzerte, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 448 habitants, ce village se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 167 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (62,73%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 127 personnes (8,74%) apporte une richesse culturelle inestimable. Dans cette diversité sociale, 30,79% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1498,37 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Lauzerte manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en mutation.

09:32 - Election à Lauzerte : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des élections précédentes. Début juin, pendant les élections européennes, 48,43% des inscrits sur les listes électorales de Lauzerte (Tarn-et-Garonne) avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 49,76% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,53% au premier tour et seulement 52,09% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Lauzerte ? En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 25,67% des électeurs inscrits dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 22,44% au premier tour.