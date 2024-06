Résultat des législatives à Laxou : premiers chiffres de l'élection 2024

Les habitants de Laxou avaient opté pour Marine Le Pen à 14,51% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé cette fois la fille de Jean-Marie Le Pen avec 33,72% et 24,6% des bulletins exprimés. Le second tour laissera en retrait la cheffe du RN, Emmanuel Macron terminant à 72,23% contre 27,77% pour Le Pen.

11:02 - Dynamique électorale à Laxou : une analyse socio-démographique

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Laxou est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 14 671 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 850 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans la commune, 14,73% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 25,89% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 1 363 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 12,92%, participe à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2479,39 € par mois, la commune affiche un taux de chômage de 17,93%, synonyme d'une situation économique fragile. Laxou manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.