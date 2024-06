Résultat des législatives à Lembach : l'élection 2024 en direct

14:25 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Lembach

Les données démographiques et socio-économiques de Lembach révèlent des tendances claires qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,1%. De plus, le taux de ménages propriétaires (81,76%) met en avant l'importance des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (34,92%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 578 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,72%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,49%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Lembach mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,89% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.