En direct

19:47 - À Lentigny, quel candidat vont désigner les électeurs de l'ancienne Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque toujours d'un leader, devrait en rassembler une part. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait terminé à 9,23% à Lentigny début juin. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 18% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Lentigny, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 15,08% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - L'extrême droite a vivement progressé à Lentigny en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 14 points à Lentigny entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 30% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 43,33% pour Jordan Bardella à Lentigny début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler aussi indispensable au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste présentée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à Lentigny, avec 43,33% des votes, soit 338 voix, devant la liste portée par Valérie Hayer avec 14,62%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 9,23%.

14:32 - 28,88% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Lentigny Le choix de celui qui va présider la France est certainement la clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 28,88% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Lentigny. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,47% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,45%. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec seulement 8% des suffrages. Avec 47,32%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,68%.

12:32 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives 2022 à Lentigny ? Le nombre de votes du RN sera très observé localement pour cette législative. Il y a deux ans, lors des législatives à Lentigny, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 22,27% des votants ayant choisi son binôme, contre 29,32% pour Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (67,09%). Antoine Vermorel-Marques remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Lentigny façonne les résultats électoraux ? Comment les électeurs de Lentigny peuvent-ils affecter le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 150 hab par km² et 44,66% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 5,24% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (10,41%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 741 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,21%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,13%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Lentigny mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,94% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

09:32 - Abstention à Lentigny : les leçons des précédentes élections L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Durant les élections européennes du mois de juin 2024, 39,93% des inscrits sur les listes électorales de Lentigny avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 42,29% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,04% au premier tour et seulement 51,11% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Lentigny pour les élections législatives ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.