14:24 - L'avenir de la France se dessine aussi à Lévignen

Dans les rues de Lévignen, le scrutin est en cours. Avec ses 1 013 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 28 entreprises, Lévignen offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (11,16%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,17% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette diversité sociale, près de 40,0% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 261,45 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Lévignen, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.