La gauche aussi dans le groupe de tête à Lézigneux pour ces législatives ? La Nupes, qui a fait long feu, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? A l'issue des européennes, la liste Glucksmann a glané 14,42% à Lézigneux. Mais on peut en revanche estimer un score de 23% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (3,58%), de l'EELV Marie Toussaint (4,89%) et enfin de Léon Deffontaine (2,03%). Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Lézigneux, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 20,89% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,67% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,31% pour Yannick Jadot, 1,71% pour Fabien Roussel et 2,14% pour Anne Hidalgo).

16 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Lézigneux Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 16 points à Lézigneux entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut donc conclure que le RN sera à près de 20% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Bardella à son niveau national à Lézigneux début juin Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler aussi pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. 32,54% des voix se sont en effet tournées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Lézigneux, devant Valérie Hayer à 14,66% et Raphaël Glucksmann à 14,42%. Le RN l'a emporté avec 273 électeurs de Lézigneux.

Lézigneux avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui est le meilleur indice sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Lézigneux lors du premier tour de la présidentielle avec 32,96%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 19,86%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 15,67% et 8,3% des suffrages. Et Marine Le Pen s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 36,9% contre 63,1%.

Quel avait été le résultat des législatives il y a deux ans à Lézigneux ? Regarder le plus récent scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Lézigneux, grattant 13,14% des votes sur place, contre 28,52% pour Jean-Pierre Taite (Les Républicains). Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Jean-Pierre Taite (Les Républicains) pour la première position localement.

Démographie et politique à Lézigneux, un lien étroit La structure démographique et socio-économique de Lézigneux détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,18% et une densité de population de 112 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (17,32%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 777 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,41%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,6%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Lézigneux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,76% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

Participation à Lézigneux : les leçons des précédentes élections Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Lors des européennes de début juin, sur les 1 427 personnes en âge de voter à Lézigneux, 39,45% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 42,63% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,85% au premier tour. Au second tour, 54,01% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 16,18% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 20,66% au second tour.