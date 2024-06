Résultat des législatives à Ligny-le-Ribault : l'élection 2024 en direct

Il faut retenir que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives à Ligny-le-Ribault que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. La cheffe du mouvement avait accumulé 22,85% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 34,67%, suivi donc de Marine Le Pen avec 22,85% et Jean-Luc Mélenchon avec 12,63%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 37,61% contre 62,39%).

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Ligny-le-Ribault comme dans toute la France. Avec une population de 1 247 habitants répartis dans 728 logements, cette localité présente une densité de 21 hab par km². L'existence de 92 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (72,8%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,76% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 48,55% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 176,37 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Ligny-le-Ribault, les problématiques locales, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.

Au cours des élections passées, les 1 270 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Lors des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 59,91% des votants de Ligny-le-Ribault. La participation était de 60,12% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,85% au premier tour et seulement 54,76% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Ligny-le-Ribault ? Il y a deux ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 081 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 80,83% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 82,05% au premier tour, c'est-à-dire 887 personnes.

08:02 - Législatives à Ligny-le-Ribault : les horaires du bureau de vote

Pour voter, les électeurs de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Ligny-le-Ribault. De nouvelles élections législatives à Ligny-le-Ribault vont être organisées les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024, faisant suite à la décision surprise d'Emmanuel Macron concernant le renouvellement des députés. La dernière dissolution, en 1997, avait entraîné une cohabitation entre le président Jacques Chirac et Lionel Jospin, son Premier ministre. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du Nouveau Front populaire (LFI, PS, Ecologistes, Communistes...), du bloc présidentiel, du Rassemblement national réussira à mobiliser le plus grand nombre de voix à Ligny-le-Ribault (45240) ? N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.