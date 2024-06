Résultat des législatives à Lille : que disent les premières tendances ?

C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. La ville de Lille avait voté pour Marine Le Pen à 11.77% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient doublé cette fois la patronne du Rassemblement national avec 40.53% et 25.67% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 76.56% devant Marine Le Pen (23.44%).

Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors des élections législatives2024 sera très instructif. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Lille, grattant 8.77% des suffrages sur place, contre 51.94% en moyenne pour les candidats Nupes répartis sur les 5 circonscriptions couvrant la commune. Au deuxième round, ce sont encore des candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale qui vont glaner le plus de suffrages, avec 65.05% à l'échelle communale.

15:41 - Lille : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Quelle influence la population de Lille exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Dans l'agglomération, 51% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 4,15% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux important de cadres, atteignant 29,98%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 11,70% et d'une population immigrée de 13,75% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, évalué à 16,61% à Lille, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.