Résultat des législatives à Lille : les résultats dévoilés EN DIRECT

Les résultats définitifs sont connus dans la 10ème circonscriptions du Nord et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a obtenu 39,11% des voix. Il est arrivé en tête devant le Nupes et sa candidate Leslie Morteux (23,08%) et Mélanie d'Hont du Rassemblement nation (21,19%).

21:03 - Nouvelles estimations nationales : la Nupes et Ensemble à égalité

L'Ifop-Fiducial a publié de nouvelles estimations des résultats du premier tour des élections législatives pour TFI-LCI-Les Indés Radios. La Nupes et Ensemble sont toujours donnés à égalité à 25,9% des voix et sont suivis par le RN à 19% et LR à 11,4%. Reconquête! et les candidats de divers droite sont en dessous des 5%, respectivement 4,3% et 3,1%.