Résultat des législatives à Lille (Nord) : Quatennens, Roussel, Darmanin, élus au 2e tour ?

19/06/22 21:09

LÉGISLATIVES LILLE. C’est fini à Lille pour le 2e tour des législatives 2022. Les résultats d’Adrien Quatennens dans la ville, mais aussi de Fabien Roussel, d’Ugo Bernalicis, ou Gérald Darmanin sont parmi les plus attendus dans le Nord. Découvrez tous les scores… 21:06 - Résultat des législatives 2022 ! PC (ministère) - Résultats partiels à 54% des inscrits dans la 10e circonscription du Nord : le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin arrive en tête avec 64,70%, devant la candidate Nupes Leslie Mortreux à 35,30%. 21:03 - Le RN en tête des suffrages des résultats partiels dans le Nord Dans le Nord, les résultats sont encore partiels sur 62% des inscrits mais le ministère note l'avance du RN avec 37,27% des voix devant la coalition Ensemble! (29,33%) puis celle de la Nupes (23,44%). 21:02 - Le RN en tête dans le Pas-de-Calais Selon les résultats partiels (87,32% des inscrits) dans le Pas-de-Calais au 2e tour des élections législatives : RN en tête avec 51,41%, loin devant ENS à 28,59% et NUPES à 10,58% 20:58 - Résultats partiels à 61% des inscrits dans le Nord : le RN serait en tête Selon des résultats partiels (61,14% des inscrits) dans le Nord fournis par le ministère de l'Intérieur : le RN apparaît en tête avec 37,13%, devant "Ensemble" à 29,15% et la NUPES à 23,72%. 20:54 - Marine Le Pen obtient le groupe RN "le plus nombreux" de l'histoire du parti La députée du Pas-de-Calais réélue a également souligné le fait qu'après les législatives de 2022, le groupe du RN à l'Assemblée "sera de très loin le plus nombreux de notre histoire politique". Le dernier record remonte à 1986 et alors les députés RN n'étaient que 35 à siéger au palais Bourbon. 20:51 - Marine Le Pen promet "une opposition ferme sans connivence" Pendant son discours depuis Hénin-Beaumont, Marine Le Pen a promis d'incarner "une opposition ferme sans connivence". "Notre seule boussole est celle de la France et de l'intérêt du peuple français", a-t-elle ajouté fière de voir le Rassemblement national en bonne voix pour imposer un groupe fort à l'Assemblée nationale à l'issue des législatives. 20:48 - Marine Le Pen : "Le groupe parlementaire du RN est de très loin le plus nombreux de notre carrière" Marine Le Pen, qui suit la soirée électorale de ce 2e tour des législatives depuis le Boulodrome d'Hénin-Beaumont, a souligné sur France 2 : "Le peuple s'est exprimé (…) il a décidé d'envoyer un très puissant groupe parlementaire du RN à l'Assemblée qui devient ainsi un peu plus nationale. Il est de très loin le plus nombreux de notre carrière politique." 20:42 - François Ruffin en bonne voie pour être réélu dans la Somme Dans la 1ème circonscription de la Somme, département éloigné de quelques kilomètres de Lille, c'est le député insoumis et donc Nupes François Ruffin qui est bien parti pour être réélu. Sur les résultats partiels du ministère de l'Intérieur (74% des inscrits) il arrive en tête avec 57,01% des voix devant la candidate du RN Nathalie Ribeiro-Billet avec 42,99%. 20:37 - Fabien Roussel est réelu dans le Nord Selon les premiers résultats des élections législatives de 2022, le leader du PCF, Fabien Roussel, serait réélu avec 54,5% des voix dans la 20e circonscription du Nord. Ce dernier faisait face face au candidat du Rassemblement National, Guillaume Florquin, avec qui le score était particulièrement serré lors du premier tour. 20:23 - Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé battue dans le Pas-de-Calais Dans la 6ème circonscription du Pas-de-Calais, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon a été battue avec un score de 49,9% face à Christine Engrand, candidate du Rassemblement national selon France 2 et BFMTV. Après sa défaite, elle devra quitter le gouvernement. 20:18 - Découvrez les résultats partiels dans le Pas-de-Calais Les premiers résultats du second tour des élections législatives commencent à tomber. Dans le Pas-de-Calais, le Rassemblement National semble avoir été largement plébiscité par les électeurs : Rassemblement National : 51,56%

: 33,26% NUPES : 7,30% 20:18 - Le RN en tête des résultats partiels des législatives dans le Nord Selon le ministère de l'Intérieur, les résultats partiels des législatives dans le Nord sur 39,33% des inscrits donnent le RN en tête avec 39,13% des voix devant Ensemble! et ses 25,19% et la Nupes avec 22,87%. 20:09 - Marine Le Pen réélue dans le Pas-de-Calais selon les estimations Selon Harris Interactive pour RTL et M6, Marine Le Pen est réélue dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais avec 63,20% des voix. 19:58 - Quel résultat des législatives à Lille ? D'abord une estimation à l'échelle nationale.. Pour en savoir plus sur le résultat des législatives à Lille en ce 2e tour du scrutin, il faudra attendre un peu plus tard dans la soirée. En attendant, nous disposons déjà d'une première estimation nationale à 20h, celle d'Ipsos Sopra Steria pour France Télévisions : Ensemble : 218

Marine Le Pen attendue au boulodrome d'Hénin-Beaumont pour la soirée électorale Marine Le Pen est attendue au boulodrome d'Hénin-Beaumont pour passer la soirée électorale et attendre les résultats du second tour des élections législatives. Elle plus d'attendre de savoir si elle est réélue en tant que députée, Marine Le Pen espère aussi voir plusieurs candidats RN l'emporter ce soir.

Résultats des législatives 2022 à Lille - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Lille aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Nord

Tête de liste Liste Vanessa Duhamel Ensemble ! (Majorité présidentielle) Adrien Quatennens Nouvelle union populaire écologique et sociale

Candidats dans la 2ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Rudy Elegeest Ensemble ! (Majorité présidentielle) Ugo Bernalicis Nouvelle union populaire écologique et sociale

Candidats dans la 4ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Octave Delepiere Nouvelle union populaire écologique et sociale Brigitte Liso Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 9ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Odile Vidal-Sagnier Nouvelle union populaire écologique et sociale Violette Spillebout Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 11ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Laurent Pietraszewski Ensemble ! (Majorité présidentielle) Roger Vicot Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Lille - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Lille

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lille Adrien Quatennens (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 52,05% 58,22% Vanessa Duhamel (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,07% 21,48% Carole Leclercq Rassemblement National 10,27% 5,73% Thomas Fabre Union des Démocrates et des Indépendants 6,88% 5,28% Mai Rimlinger Reconquête ! 2,71% 2,42% Audric Alexandre Divers 2,71% 3,11% Constance Godest Ecologistes 2,32% 2,05% Pierre Madelain Divers extrême gauche 0,96% 0,83% Jonathan Lefrancq Divers 0,82% 0,72% Frédéric Chaouat Divers 0,17% 0,13% Hugo Desmarchelier Divers 0,02% 0,02% Participation au scrutin Circonscription Lille Taux de participation 45,65% 47,00% Taux d'abstention 54,35% 53,00% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20% 1,09% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50% 0,42% Nombre de votants 29 317 18 367

À Lille, les 39075 habitants inscrits dans la 1ère circonscription du Nord ont pris parti pour le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au niveau de l'agglomération, Adrien Quatennens a effectivement réuni 58% des voix. Il ressort devant Vanessa Duhamel (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Carole Leclercq (Rassemblement National) qui ramassent 21% et 6% des votes. Les électeurs des 2 autres communes composant cette circonscription voteront-ils comme ceux de Lille ? Le taux de participation s'établit à 47% des habitants autorisés à voter dans la commune au niveau de la 1ère circonscription du Nord, ce qui représente 18 367 votants.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lille Ugo Bernalicis (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 43,49% 55,19% Rudy Elegeest (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,82% 16,11% Philippe Guérard Rassemblement National 13,46% 13,63% Caroline Boisard-Vannier Les Républicains 7,85% 5,36% Monique Delevallet Reconquête ! 3,40% 2,76% Virginie Chauchoy Ecologistes 2,63% 2,68% Pascale Rougée Divers extrême gauche 1,28% 1,17% Nordine Aassi Divers 1,28% 1,22% Nicolas Karasiewicz Divers centre 1,03% 1,02% Marie Savage Divers extrême gauche 0,76% 0,87% Participation au scrutin Circonscription Lille Taux de participation 46,50% 45,51% Taux d'abstention 53,50% 54,49% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38% 1,34% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61% 0,85% Nombre de votants 40 380 8 852

C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a rassemblé le plus de bulletins de votes auprès des 19452 électeurs de Lille votant dans la 2ème circonscription du Nord. Le taux de participation parmi les électeurs habilités à se rendre aux urnes au sein de la commune à l'échelle de la 2ème circonscription du Nord atteint 46%, ce qui représente 8 852 votants. Dans l'agglomération, Ugo Bernalicis a recueilli 55% des suffrages. Rudy Elegeest (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Philippe Guérard (Rassemblement National) le suivent grâce à dans l'ordre 16% et 14% des voix. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale peut encore évoluer si les électeurs des 4 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Lille.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lille Brigitte Liso (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,15% 33,12% Octave Delepiere (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,65% 40,29% Patricia Plancke Rassemblement National 13,96% 6,08% Jacques Houssin Divers droite 12,12% 4,65% Sébastien Leblanc Les Républicains 6,28% 6,06% Patrick Jardin Reconquête ! 3,80% 3,73% Gauthier Boullet Ecologistes 2,32% 1,79% Claire Desbois Divers 1,14% 1,23% Frédéric Monteux Droite souverainiste 1,11% 1,15% Fatima Abdellaoui Divers extrême gauche 1,05% 1,61% Ewann Gavard Divers 0,42% 0,28% Georgia Gambirasio Divers centre 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Lille Taux de participation 48,57% 51,70% Taux d'abstention 51,43% 48,30% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11% 1,01% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,38% Nombre de votants 49 383 5 034

Au niveau de la 4ème circonscription du Nord, les 9737 habitants de Lille se sont prononcés pour le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. La participation s'élève à 52% des habitants habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 4ème circonscription du Nord (soit 4 703 non-votants). Octave Delepiere a raflé 40% des votes dans la ville. En deuxième place, Brigitte Liso (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) récupère 33% des votes. Quant à elle, Patricia Plancke (Rassemblement National) décroche 6% des suffrages. L'issue définitive de l'élection législative au niveau de cette circonscription découlera des choix des électeurs des 13 autres communes qui lui sont rattachées.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lille Violette Spillebout (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,92% 28,00% Odile Vidal-Sagnier (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,22% 47,87% Nicolas Papiachvili Les Républicains 20,45% 7,80% Christine Landru Rassemblement National 9,63% 6,31% Sylvie Goddyn Reconquête ! 4,38% 3,30% Eric Galera Divers 2,15% 3,05% Laurent Leturque Ecologistes 2,14% 1,96% Carla Clavel Droite souverainiste 1,16% 0,80% Chantal Sarazin Divers extrême gauche 0,95% 0,90% Participation au scrutin Circonscription Lille Taux de participation 47,75% 52,70% Taux d'abstention 52,25% 47,30% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98% 1,26% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,34% 0,30% Nombre de votants 44 089 9 581

C'est la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a obtenu le plus de votes parmi les 18181 électeurs de Lille votant dans la 9ème circonscription du Nord. A l'échelle de l'agglomération, Odile Vidal-Sagnier a réuni 48% des votes. Violette Spillebout (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Nicolas Papiachvili (Les Républicains) ramassent 28% et 8% des voix. Ces chiffres ne représentent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 9ème circonscription du Nord : 4 autres communes participent également au résultat de la législative dans cette circonscription. La participation parmi les habitants habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune pour la 9ème circonscription du Nord s'établit à 53%, ce qui représente 9 581 votants.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 11ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lille Roger Vicot (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 35,43% 49,57% Laurent Pietraszewski (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,57% 22,57% Maxime Moulin Rassemblement National 17,17% 11,36% Michel Plouy Les Républicains 8,79% 4,54% Priscilla Cherpin Ecologistes 4,52% 4,56% Eddy Casterman Reconquête ! 3,36% 2,63% Sophie Goudenhooft Ecologistes 2,30% 2,16% Carole Bailleul Divers extrême gauche 1,38% 1,30% Pascal Gollet Muret Droite souverainiste 0,94% 0,91% Sebastien Fiey Divers droite 0,55% 0,39% Participation au scrutin Circonscription Lille Taux de participation 46,14% 45,47% Taux d'abstention 53,86% 54,53% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12% 0,94% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53% 0,51% Nombre de votants 43 560 19 413

À Lille, les 42690 citoyens votant dans la 11ème circonscription du Nord ont opté pour le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ces données ne représentent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la 11ème circonscription du Nord, 17 autres communes participant également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Roger Vicot a rassemblé 50% des suffrages. En 2e position, Laurent Pietraszewski (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramasse 23% des suffrages. A la troisième position, Maxime Moulin (Rassemblement National) glane 11% des voix. La participation s'élève à 45% des électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune à l'échelle de la 11ème circonscription du Nord, ce qui représente 19 413 votants.

Législatives 2022 à Lille : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Lille (Nord) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin prochains. Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 40.5% des suffrages au premier tour à Lille. Celui qui fit office de 3e homme de la dernière présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 25.7% et 11.8% des voix. Les résultats nationaux avaient néanmoins contraint les habitants de Lille à jeter leur dévolu sur un autre candidat pour le second tour. Emmanuel Macron était en définitive arrivé en tête du second tour en décrochant 76.6% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 23.4% des votes. La gauche rassemblée remportera-t-elle la majorité des votes des habitants de cette agglomération comme au premier tour de la présidentielle ?