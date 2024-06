Résultat des législatives à Linards : l'élection 2024 en direct

Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Linards pendant la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 28,5% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 20,54% et 20,22% des voix. Jean Lassalle héritait d'un rôle de figurant avec 6,53% des voix. En finale de l'élection, c'est encore Marine Le Pen qui se plaçait en tête avec 52,68%, devant Emmanuel Macron à 47,32%.

Analyse socio-économique de Linards : perspectives électorales

Les données démographiques et socio-économiques de Linards révèlent des tendances claires susceptibles de peser sur les résultats des législatives. Dans le village, 15,75% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 11,81% de 75 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (64,52%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 434 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (20,0%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,54%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Linards mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,39% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.