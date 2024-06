Résultat des législatives à Loivre : l'élection 2024 en direct

C'est sans doute le choix du président de la République qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen a fait amplement mieux que dans le reste de l'Hexagone à Loivre au cours de la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 36,28% des électeurs dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 31,2% et 11,49% des voix. Loivre n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 5,56% des voix pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,94% contre 50,06%.

11:02 - Élections législatives à Loivre : un éclairage démographique

Devant le bureau de vote de Loivre, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 26,88% de cadres pour 1 409 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 61 entreprises, Loivre est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,01% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,49% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 43,05% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 108,00 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Loivre incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en mutation.