19:51 - À Longuenée-en-Anjou, qui va bénéficier du score de la Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? La liste menée par Raphaël Glucksmann avait cumulé 17% à Longuenée-en-Anjou le 9 juin. Mais la gauche vise bien mieux ce 30 juin, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 33% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Longuenée-en-Anjou, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 29,98% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion ?

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 10 points à Longuenée-en-Anjou Difficile d'y voir clair dans tous ces résultats. Mais quelques grandes directions se distinguent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN sur place entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 23% ou plus à Longuenée-en-Anjou ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage de Bardella à Longuenée-en-Anjou le 9 juin dernier Le résultat des dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. Le résultat de la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Longuenée-en-Anjou, à 25,25%, soit 676 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 20,4% et Raphaël Glucksmann à 17%.

14:32 - Longuenée-en-Anjou avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Longuenée-en-Anjou lors du premier tour de la présidentielle avec 36,72%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 18,94%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 17,73% et 6,88% des suffrages. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 30,58% contre 69,42%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif semble logique au moment de l'élection du jour. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Longuenée-en-Anjou en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,07% au premier tour, contre 41,45% pour Philippe Bolo (La République en Marche), Longuenée-en-Anjou faisant partie de la 7ème circonscription du Maine-et-Loire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! Avec 45,48% contre 54,52% pour les vainqueurs. Philippe Bolo remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Longuenée-en-Anjou : tour d'horizon démographique Dans les rues de Longuenée-en-Anjou, le scrutin est en cours. Dotée de 2 628 logements pour 6 334 habitants, la densité de la ville est de 675 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 285 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 209 foyers fiscaux. Dans la ville, 21,52% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 20,16% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 38,58% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 47,54% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 531,23 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Longuenée-en-Anjou, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les législatives sont lancées à Longuenée-en-Anjou : scrutin en cours Le niveau d'abstention sera incontestablement l'un des facteurs essentiels de ces élections législatives 2024 à Longuenée-en-Anjou (49220). Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,11% au premier tour et seulement 48,72% au deuxième tour. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 18,21% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 18,4% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient notamment en mesure de ramener les électeurs de Longuenée-en-Anjou vers les urnes.