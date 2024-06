Résultat des législatives à Lonlay-l'Abbaye : l'élection 2024 en direct

14:24 - Lonlay-l'Abbaye : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Comment les habitants de Lonlay-l'Abbaye peuvent-ils affecter le résultat des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,69% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures sur le travail. Avec une densité de population de 21 hab/km² et 41,61% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 8,55%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,81%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (12,86%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 18,06%, comme à Lonlay-l'Abbaye, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.