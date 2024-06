En direct

19:52 - À Lourdes, quels peuvent être les reports du score de gauche ? L'autre source de doute qui accompagne ces législatives est celle du vote de gauche après la constitution du Front populaire, un an après la rupture de la coalition de Mélenchon. Au cours du premier tour des élections des députés en 2022, à Lourdes, le binôme Nupes avait en effet glané 15,37% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 12,12% à Lourdes. Reste que dans la commune, il faudra aussi assimiler les 4,15% de Manon Aubry (LFI), les 2,04% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,84% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un cumul de 19% cette fois.

18:42 - Le RN a vigoureusement progressé à Lourdes Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Lourdes entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 30% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 34,34% dans la moyenne nationale pour le RN à Lourdes début juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite présentée par Bardella qui a remporté les européennes il y a trois semaines à Lourdes, avec 34,34% des électeurs devant la liste de Valérie Hayer avec 15,67%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 12,12%.

14:32 - 28,67% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Lourdes Lourdes avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 23,64%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, conforté par 28,67% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 13,34% et 10,07% des suffrages. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 47,12% contre 52,88%.

12:32 - Des législatives favorables pour le clan macroniste la dernière fois Il y a deux ans, lors des législatives à Lourdes, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 20,38% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 29,54% pour Benoit Mournet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (62,06%). Benoit Mournet remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Lourdes : tour d'horizon démographique A mi-chemin des élections législatives, Lourdes émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 13 509 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 634 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 3 364 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (55,32%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Lourdes abrite une communauté diversifiée, avec ses 1 649 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 106 €/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 25,52%, annonçant une situation économique fragile. Pour conclure, Lourdes incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Lourdes À Lourdes, l'une des clés du scrutin législatif sera indéniablement l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,5% au premier tour et seulement 52,89% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Lourdes ? Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c'était presque un record. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 25,94% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 27,02% au deuxième tour.