Résultat des législatives à Louzy : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Une avance du RN à Louzy au début du mois Le résultat de ces législatives fera certainement écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. C'est en effet la liste RN de Bardella qui l'a emporté aux européennes 2024 à Louzy, avec 41,33% des bulletins valides (186 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 15,56%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 11,11%.

14:32 - Le résultat de la présidentielle 2022, un marqueur aussi à Louzy C'est probablement la présidentielle qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen a largement battu son score national à Louzy à l'issue de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 32,72% des voix dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 30,77% et 16,69% des voix. Valérie Pécresse devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 3,65% des suffrages pour sa part. Avec 49,86%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,14%.

12:32 - Quel verdict pour Ensemble aux législatives 2024 à Louzy ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indicateur précieux au moment des élections qui se jouent. Aux législatives en 2022 à Louzy, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 26,41% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 30,09% pour Jean-Marie Fiévet (Ensemble !) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 51,78%. Jean-Marie Fiévet s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Élections législatives à Louzy : impact de la démographie et de l'économie locale Comment la population de Louzy peut-elle influencer le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 72 habitants/km² et un taux de chômage de 6,67%, les enjeux liés au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (10,62%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 489 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,22%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,84%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Louzy mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 28,8% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - C'est l'heure de voter à Louzy : les législatives débutent Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Pendant les élections européennes de début juin, 51,05% des électeurs de Louzy avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 50,21% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,95% au premier tour. Au second tour, 52,2% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, presque un record pour des législatives.