En direct

19:48 - Le Nouveau Front populaire, nouvel espoir pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. Raphaël Glucksmann avait glané 9,25% à Lusigny-sur-Barse le 9 juin. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de l'insoumise Manon Aubry (3,79%), l'écologiste Marie Toussaint (5,02%) ou encore ceux du PCF Léon Deffontaine (1,45%) le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 18% sur place. A l'issue du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Lusigny-sur-Barse, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 16% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - La progression éclair du Rassemblement national à Lusigny-sur-Barse Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 9 points à Lusigny-sur-Barse entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera pas loin des 40% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 43,81% à Lusigny-sur-Barse début juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus avisé encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est notable. Dans le détail en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, a remporté les élections du Parlement européen à Lusigny-sur-Barse. Ladite liste a glané 43,81% des voix, soit 393 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 12,6% et Raphaël Glucksmann à 9,25%.

14:32 - 34,18% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Lusigny-sur-Barse La typologie politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait fini en tête avec 34,18% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Lusigny-sur-Barse. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,82% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,2%. Lusigny-sur-Barse n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 8,71% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'imposait ensuite au 2e round dans la ville avec 54,55%, devant Emmanuel Macron à 45,45%.

12:32 - Des législatives positives pour le Rassemblement national en 2022 Au début des élections législatives 2022, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Lusigny-sur-Barse. C'est en effet Evelyne Henry qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 29,78% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de l'Aube. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) chez les électeurs avec 57,14%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Lusigny-sur-Barse Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Lusigny-sur-Barse, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 2 244 habitants répartis dans 918 logements, cette ville présente une densité de 55 habitants/km². Avec 133 entreprises, Lusigny-sur-Barse est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 19,33% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 25,26% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,59% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 42,74% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 62,56 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Lusigny-sur-Barse contribue à édifier l'avenir de l'Hexagone.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Lusigny-sur-Barse L'étude des résultats des derniers scrutins électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Pendant les élections européennes de début juin, le pourcentage d'abstention atteignait 40,53% au sein de Lusigny-sur-Barse (Aube). Le taux d'abstention était de 44,36% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,22% au premier tour. Au second tour, 51,89% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Lusigny-sur-Barse ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,14% dans la ville, contre une abstention de 20,92% au deuxième tour.