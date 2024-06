Résultat des législatives 2024 à Lyon : ces tendances qui vont peser au 1er tour

18:25 - Le taux de participation a explosé à 17 heures dans le Rhône Dans le Rhône (69), c'est un taux de participation record qui a été enregistré à 17 heures, avec 57,10% ! Les habitants de Lyon et Villeurbanne ont jusqu’à 20 heures ce dimanche 30 juin pour se rendre aux urnes, et plus qu'une demie-heure pour les habitants des autres villes et villages, les bureaux de vote fermant à 19 heures. ???????????? #Legislatives2024 #Allonsvoter

Le taux de participation à 17h00 pour le département du #Rhône est de 57,10%.

En 2022, à la même heure, il était de 39,14%. pic.twitter.com/DYnTy83MsA — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) June 30, 2024

18:21 - Quel score pour le Rassemblement national à Lyon lors des législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on observe une progression de 3,21 points à Lyon. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les instituts offrant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 15 points en comparaison de la précédente élection des députés. De quoi anticiper 15% voire plus encore dans la ville cette fois ?

17:35 - Bardella relégué à Lyon lors des élections européennes Revenir quelques semaines en arrière peut sembler également évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur incontournable. Même si le séisme n'a pas frappé toutes les communes. À Lyon, les dernières européennes aboutissaient à la première place de la liste de Raphaël Glucksmann en effet, avec 18.8% des bulletins exprimés. Elle s'imposait donc face à la liste de Manon Aubry avec 17.18%. En troisième position se trouvait Valérie Hayer avec 15.78%.

16:45 - Plus de 200 policiers mobilisés à Lyon Le Gouvernement craint certainement quelques vives réactions à l'issue de ce premier tour des élections législatives de 2024. Selon BFM TV et une source proche du dossier, près de 200 policiers seraient déjà mobilisés et prêts à intervenir si besoin dans les rues de Lyon. Ces agents devraient notamment patrouiller et veiller aux alentours des bureaux de vote et bâtiments publics.

16:44 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Lyon lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. Les électeurs de Lyon avaient offert à Marine Le Pen 8.99% lors du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé cette fois la cheffe du Rassemblement national avec respectivement 31.83% et 31.06% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 79.8% devant Marine Le Pen (20.2%).

16:26 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Lyon ? Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Lyon, comptant 7.27% en moyenne sur les 4 circonscriptions locales, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 36.72% des voix. Lyon choisira en revanche des candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle au second tour, vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité avec 51.32%.

15:39 - Lyon et législatives : démographie, économie et choix électoraux Quel impact auront les habitants de Lyon sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 10722 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,96%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 33,83%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 13,55% et d'une population étrangère de 9,82% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 11,89% à Lyon, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

15:06 - Un taux de participation similaire à la participation nationale à midi Ce dimanche 30 juin 2024, le taux de participation au premier tour des élections législatives à midi dans le Rhône (69) est de 25,02 %, selon la préfecture du département. Ce taux de participation à la mi-journée est similaire à la participation observée au niveau national à midi : 25,90%, selon les chiffres du Ministère de l'Intérieur.

10:59 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Lyon ? Ce 30 juin, lors des législatives à Lyon, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 42,49% au premier tour. Au deuxième tour, 44,84% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Lyon cette année ? En comparaison, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, parmi les 292 668 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 18,05% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 24,2% au deuxième tour.