Résultat des législatives à Lyon (Rhône) : découvrez les résultats EN DIRECT

19/06/22 20:34

LÉGISLATIVES LYON. Les bureaux de vote ont fermé à 20 heures à Lyon et le résultat des élections législatives dans les quatre circonscriptions du Rhône couvrant la ville sont dévoilés. Découvrez tous les scores d’Ensemble et de la Nupes en direct. 20:34 - Olivier Dussopt réélu Olivier Dussopt réélu en Ardèche avec 58,74 % des voix et devance le candidat "insoumis" de la Nupes, Christophe Goulouzelle qui a récolté 41,26 % des suffrages. 20:22 - Découvrez les premiers résultats des élections législatives dans le Rhône Les élections législatives de 2022 touchent à leur fin, et les premiers résultats partiels commencent à être publiés par le Ministère de l'Intérieur. Selon les premières données officielles communiquées dans le département du Rhône, voici les premiers résultats des élections : Ensemble : 56,84%

: 23,23% NUPES : 19,93% 20:20 - Abad élu Les résultats complets dans la 5e circonscription de l’Ain au 2e tour des législatives : le ministre des Solidarités, Damien Abad, est élu avec 57,86% des voix, suivi de Florence Pisani (Nupes) avec 42,14%. 20:10 - Le Rassemblement National crée la surprise aux élections législatives Parmi les différents résultats de la soirée du second tour des élections législatives, le Rassemblement National semble avoir crée la surprise. Le parti de Marine Le Pen disposerait de 89 sièges à l'Assemblée Nationale. Un score bien au dessus des prévisions de ces derniers jours. 20:06 - Emmanuel Macron serait loin d'obtenir la majorité absolue aux élections législatives Selon les premiers résultats publiés pour ce second tour des élections législatives, le parti Ensemble, ne parviendrait pas à réunir suffisamment de députés pour obtenir la majorité absolue. Le parti disposerait de 218 sièges à l'Assemblée Nationale, alors qu'il visait les 289 sièges. Le parti d'Emmanuel Macron devra donc composer avec les autres partis qui ont obtenu leurs sièges à l'Assemblée. 20:00 - Découvrez les premiers résultats du second tour des élections législatives de 2022 Selon les premières estimations de "Ipsos Sopra Steria" pour le compte de France Télévisions, les premiers résultats du second tour des élections législatives de 2022 s'établissent ainsi : NUPES : 156 députés

89 députés Autres partis : 12 députés 18:24 - La participation finale estimée Selon l'institut d'études et d'opinions IFOP, la participation finale au second tour de ces élections législatives de 2022 est estimée aux alentours des 46% à l'échelle nationale. Il faudra cependant attendre quelques heures pour vérifier si ces prédictions sont exactes. 17:45 - Fermeture des premiers bureau de votes dans quelques minutes La fermeture des premiers bureaux de vote devrait commencer dès 18h, et ce, dans plusieurs communes. Certaines exceptions demeurent cependant avec plusieurs bureaux ouverts jusqu'à 20h pour les derniers électeurs du second tour des élections législatives de 2022. 17:31 - Près de 40% de participation aux législatives dans l'Ain à 17h 39,69% des électeurs de l'Ain se sont rendus dans les bureaux de vote pour participer au second tour des élections législatives avant 17 heures selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Une mobilisation équivalente au taux de participation national (38,11%). 17:20 - La participation à 17h en Haute-Savoie Le taux de participation à 17h en Haute-Savoie pour le 2e tour des élections législatives est de 35,19%. Trois points de moins que la moyenne nationale. 17:10 - La participation dans la Vienne Le taux de participation à 17 heures s’élève à 43,07% dans la Vienne pour ce 2e tour des élections législatives 2022. Environ 5 points de moins que la moyenne nationale. 17:09 - Découvrez le taux de participation à 17h en Savoie Les électeurs de la Savoie, proche de Lyon, semblent se mobiliser pour le second tour des législatives de 2022. Le taux de participation enregistré à 17h y est de 38,05%, ce qui correspond à la moyenne nationale. 17:01 - 2e tour des législatives 2022 : le taux de participation à 17h dans le Rhône est similaire au taux national D'après les données du ministère de l'Intérieur, le taux de participation à 17h dans le Rhône est estimé à 38,09% pour ce 2e tour des élections législatives 2022. Un taux très similaire au taux de participation à l'échelle nationale à la même heure : 38,11%. 17:00 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h pour ce 2e tour des élections législatives à l'échelle nationale est de 38,11%. Un chiffre en dessous de celui du premier tour il y a une semaine avec plus d'un point de moins à la même heure (39,42%) . 16:56 - Damien Abad réélu dans l'Ain ? Malgré les affaires qui ont émaillé sa campagne, Damien Abad semble bien parti pour être réélu député dans la 5ème circonscription de l’Ain. Le ministre des Solidarités, mis en cause par plusieurs femmes pour des affaires de viols et d’agressions sexuelles, a obtenu 33,38% des suffrages exprimés au premier tour des élections législatives. Ce dimanche 19 juin 2022, Damien Abad est opposé à la candidate investie par la Nouvelle union populaire écologique et sociale, Florence Pisani (23,54%). Dans cette circonscription, à l’instar du reste du pays, l’abstention a été très forte au premier tour (52,14%). LIRE PLUS

Résultats des législatives 2022 à Lyon - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Lyon aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Thomas Rudigoz Ensemble ! (Majorité présidentielle) Aurélie Gries Nouvelle union populaire écologique et sociale

Candidats dans la 2ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Hubert Julien-Laferriere Nouvelle union populaire écologique et sociale Loic Terrenes Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 3ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Sarah Peillon Ensemble ! (Majorité présidentielle) Marie-Charlotte Garin Nouvelle union populaire écologique et sociale

Candidats dans la 4ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Anne Brugnera Ensemble ! (Majorité présidentielle) Benjamin Badouard Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Lyon - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Lyon

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription du Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lyon Aurélie Gries (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 37,75% 37,75% Thomas Rudigoz (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,96% 32,96% Voliaria Gagarine Rassemblement National 9,32% 9,32% Anne Prost Les Républicains 8,70% 8,70% Sixtine Bonfils Reconquête ! 3,94% 3,94% Grégory Dayme Parti radical de gauche 3,76% 3,76% Celina Vuarin--Appa Plaza Divers droite 1,23% 1,23% Patrick Charron Divers 1,21% 1,21% Jim Bugni Divers extrême gauche 0,82% 0,82% Fanny Colombier Divers 0,31% 0,31% Participation au scrutin Circonscription Lyon Taux de participation 54,01% 54,01% Taux d'abstention 45,99% 45,99% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94% 0,94% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,25% 0,25% Nombre de votants 39 281 39 281

Les 72729 électeurs de Lyon votant dans la 1ère circonscription du Rhône ont penché pour la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. Le taux d'abstention s'établit à 46% des électeurs habilités à se rendre aux urnes dans la commune au niveau de cette circonscription, ce qui représente 33 448 non-votants. Au niveau de la ville, Aurélie Gries a effectivement raflé 38% des suffrages. Elle devance Thomas Rudigoz (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Voliaria Gagarine (Rassemblement National) qui décrochent dans l'ordre 33% et 9% des voix.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lyon Hubert Julien-Laferriere (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 34,82% 34,82% Loic Terrenes (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,72% 28,72% Myriam Fogel-Jedidi Les Républicains 9,32% 9,32% Raphaël Arnault Régionaliste 6,81% 6,81% Pierre Simon Reconquête ! 5,57% 5,57% Sylvine Sintès Rassemblement National 5,47% 5,47% Philippe Prieto Divers gauche 2,99% 2,99% Adrien Drioli Divers gauche 2,42% 2,42% Karima Aissou Ecologistes 1,39% 1,39% Claire Velicitat Ecologistes 1,04% 1,04% Delphine Briday Divers extrême gauche 0,63% 0,63% Muhammad Ali Divers 0,30% 0,30% Pascal Coulan Divers 0,22% 0,22% Delphine Rannou Divers extrême gauche 0,20% 0,20% Laurent Böhnke Ecologistes 0,09% 0,09% Participation au scrutin Circonscription Lyon Taux de participation 59,72% 59,72% Taux d'abstention 40,28% 40,28% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,78% 0,78% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,29% 0,29% Nombre de votants 44 213 44 213

À Lyon, les 74034 citoyens rattachés à la 2ème circonscription du Rhône ont jeté leur dévolu sur le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. La participation représente 60% des électeurs habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 2ème circonscription du Rhône. Hubert Julien-Laferriere a effectivement collecté 35% des suffrages au niveau de la ville. Loic Terrenes (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) glane 29% des suffrages. Quant à elle, Myriam Fogel-Jedidi (Les Républicains) obtient 9% des voix.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lyon Marie-Charlotte Garin (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 43,36% 43,36% Sarah Peillon (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,51% 28,51% Béatrice de Montille Les Républicains 8,30% 8,30% Gérard Vollory Rassemblement National 7,28% 7,28% Olivier Delucenay Reconquête ! 4,49% 4,49% Jean-François Auzal Parti radical de gauche 2,36% 2,36% Valérie Ramos Ecologistes 1,75% 1,75% Nicolas Todorovic Ecologistes 1,43% 1,43% Nadège Guillaumont Ecologistes 0,93% 0,93% Jean-Noël Dudukdjian Divers extrême gauche 0,64% 0,64% Alexis Geffrault Divers 0,37% 0,37% Anaïs Barrallon Divers extrême gauche 0,36% 0,36% Marc Chinal Divers 0,21% 0,21% Participation au scrutin Circonscription Lyon Taux de participation 57,10% 57,10% Taux d'abstention 42,90% 42,90% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,72% 0,72% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,23% 0,23% Nombre de votants 41 366 41 366

La représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première place chez les 72442 électeurs votant dans la 3ème circonscription du Rhône et demeurant à Lyon. Au niveau de l'agglomération, Marie-Charlotte Garin a collecté 44% des suffrages. Sarah Peillon (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueille 28% des votes. Béatrice de Montille (Les Républicains) glane 8% des suffrages. Le taux de participation s'établit à 58% des électeurs inscrits dans les listes électorales au sein de la commune pour la 3ème circonscription du Rhône.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lyon Anne Brugnera (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,10% 34,10% Benjamin Badouard (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 31,72% 31,72% Pascal Blache Les Républicains 16,49% 16,49% Véronique Coulais Rassemblement National 7,23% 7,23% Florence Darbon Reconquête ! 6,55% 6,55% Nadia Kebir Ecologistes 2,12% 2,12% Coralie Laurent Divers extrême gauche 0,80% 0,80% Malik Benramdane Divers 0,66% 0,66% Juliette Vel Divers 0,33% 0,33% Participation au scrutin Circonscription Lyon Taux de participation 59,06% 59,06% Taux d'abstention 40,94% 40,94% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 0,87% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,36% 0,36% Nombre de votants 46 221 46 221

À Lyon, les 78266 citoyens rattachés à la 4ème circonscription du Rhône ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). L'abstention atteint 41% des électeurs enregistrés dans les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription, ce qui représente 32 045 non-votants. Anne Brugnera a ainsi raflé 34% des suffrages. Benjamin Badouard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Pascal Blache (Les Républicains) la suivent grâce à dans l'ordre 32% et 16% des suffrages.

Législatives 2022 à Lyon : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des élections législatives 2022 à Lyon (69000) à la mi-juin ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 32% des voix au premier tour à Lyon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 31% et 9% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Lyon avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 80% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 20% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président des Français pourra-t-il compter sur cette ville pour acquérir la majorité à l'Assemblée ?