22:46 - Le ministre des Solidarités Damien Abad qualifié pour le second tour dans la 5e circonscription de l’Ain Les accusations de violences sexuelles envers le ministre des Solidarités Damien Abad auraient pu faire pencher la balance en sa défaveur. Et pourtant, le candidat de la 5e circonscription de l’Ain Damien Abad arrive en tête du premier tour et s'opposera au second tour à la candidate de la Nupes Florence Pisani. "Merci à tous les électeurs qui se sont mobilisés et qui m’ont placé largement en tête pour ce 1er tour. Dimanche prochain, notre mobilisation doit être totale pour faire gagner nos valeurs. Ensemble, soyons dans l’action pour l’Ain et pour la France !" a-t-il déclaré depuis son profil Twitter : Merci à tous les électeurs qui se sont mobilisés et qui m’ont placé largement en tête pour ce 1er tour.



Dimanche prochain, notre mobilisation doit être totale pour faire gagner nos valeurs.



Ensemble, soyons dans l’action pour l’Ain et pour la France! ???????? #legislatives pic.twitter.com/h3GdGD5CrQ Le ministre des Solidarités Damien Abad qualifié pour le second tour dans la 5e circonscription de l’Ain — Damien Abad (@damienabad) June 12, 2022

22:25 - Voici les dernières estimations des résultats des législatives au niveau national En attendant les résultats définitifs à Lyon, on connaît les dernières estimations Elabe pour BFMTV des résultats du premier tour des législatives au niveau national : NUPES (FI, EELV, PS, PCF) : 26,2%

ENSEMBLE (Renaissance, Modem, Horizon, etc) : 25,9%

RN (Rassemblement national) : 18,8%

LR (Les Républicains) : 11,4%

Autres (divers, divers écologistes, régionalistes, divers centres, etc.) : 5,9%

Reconquête: 4,3%

Divers gauche et dissidents Nupes: 3,3%

Divers droite: 1,9%

Divers souverainistes et extrême droite: 1,2%

Extrême gauche (LO, NPA et autres): 1,1%

21:58 - Voici les résultats complets du 1er tour des législatives dans l'Ain (01) D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, les résultats complets du premier tour des législatives 2022 dans l’Ain placent en tête la Nouvelle union populaire écologique et sociale : Nupes (22,52%)

RN (21,01%)

Ensemble (18,82%)

21:58 - 50% des bulletins dépouillés et LREM en tête dans le Rhône Dans le Rhône, 52,51% des bulletins ont été dépouillés et les résultats partiels donnent l'avantage à la majorité présidentielle avec 29,07% des suffrages devant la Nupes et ses 22,42% et LR avec 18,73%.

21:50 - Olivier Véran : "Jean-Luc Mélenchon n’est pas la gauche, c’est l’extrême gauche" Olivier Véran est en tête dans la 1ère circonscription de l'Isère d'où il prend la parole pour LCI. Le ministre des Relations avec le Parlement et candidat LREM aux législatives Olivier Véran estime que "Jean-Luc Mélenchon n’est pas la gauche, c’est l’extrême gauche" et décrit l'Insoumis comme "dangereux." Le ministre évoque également un "problème d'abstention" manifeste sur cette élection.

21:06 - Abad en tête dans la cinquième circonscription de l’Ain Les résultats complets dans la cinquième circonscription de l’Ain pour le 1er tour des législatives 2022 : Damien Abad arrive en tête avec 33,38% des voix, suivi de Florence Pisani (NUPES) à 23,54%) et de Joëlle Nambotin (RN) à 19,72%.

21:04 - La Nupes et Ensemble à égalité à 25,9% selon de nouvelles estimations des résultats L'Ifop-Fiducial a publié de nouvelles estimations des résultats du premier tour des élections législatives pour TFI-LCI-Les Indés Radios. La Nupes et Ensemble sont toujours donnés à égalité à 25,9% des voix et sont suivis par le RN à 19% et LR à 11,4%. Reconquête! et les candidats de divers droite sont en dessous des 5%, respectivement 4,3% et 3,1%.

20:41 - Résultats partiels du 1er tour des législatives dans le Rhône : Ensemble en tête D'après les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, voici les résultats partiels (à 32% des inscrits) dans le département du Rhône dans sa globalité : Ensemble (29,39%)

NUPES (20,63%)

LR (20,11%).

20:20 - Damien Abad en tête du 1er tour dans l'Ain Les résultats partiels à 85% des inscrits dans la 5e circonscription de l’Ain pour le 1er tour des élections législatives : Damien Abad (DVD) arrive en tête avec 34,19% des voix, suivi de Florence Pisani (NUPES) à 22,80% et de Joëlle Nambotin (RN) à 19,78%.

20:15 - Damien Abad en tête dans les résultats du premier tour dans l'Ain Dans l'Ain, le ministre, député sortant et candidat LREM, Damien Abad, arrive en tête dans la 5ème circonscription du département avec 34,1% contre 22,8% pour la candidate de la Nupes arrivée deuxième selon les estimations d'Ifop-Fiducial pour LCI.

20:00 - Premières estimations du résultat des législatives à 20h, en France et à Lyon Selon les premières tendances évoquées ce dimanche soir à 20 heures, NUPES et son chef de file Jean-Luc Mélenchon seraient au coude à coude avec Ensemble (le rassemblement de la majorité présidentielle), devant le Rassemblement national (RN), qui serait en troisième position, avec entre 15 et 20% des suffrages. Consultez bientôt les premiers chiffres sur notre page pour les législatives à Lyon.

19:59 - Résultat législatives : quelles premières estimations nationales par ensemble politique pour le 1er tour ? Selon une première estimation nationale Ifop-Fiducial pour TF1-LCI-Les Indés Radios, et sa projection en pourcentage, voici les ébauches de scores des entités politiques concourrant au premier tour des législatives 2022 ce 12 juin : NUPES : 26.1 %

Ensemble : 25.6%

RN : 19.2%

LR et UDI : 11.3%

Reconquête : 4.1%

DVD (Divers droite) : 3.2%

DVG (Divers gauche) : 3.0%

19:30 - Damien Abad suivra les résultats des législatives à son QG dans l'Ain A Oyonnax, dans l'Ain, à quelques kilomètre du Rhône, le ministre et candidat de la majorité présidentielle Damien Abad est attendu aux alentours de 20 heures à son QG pour prendre connaissance des résultats du premier tour des élections législatives mais ne passera pas le reste de la soirée électorale sur place, il se retirera avec ses proches a rapporté LCI.