19:51 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Mably convoité L'autre question qui entoure ces élections législatives 2024 sera celle du vote de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la Nupes. Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 12,52% à Mably. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 8,32% de Manon Aubry (LFI), les 3,09% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,8% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 27% sur place. A l'occasion du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 24,54% des votes dans la commune.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 12 points à Mably Alors que tirer de tous ces données ? Alors qu'au niveau de la France, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà avancé de 12 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN finisse à près de 30% à Mably ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national à 40,04% à Mably début juin Le verdict des élections il y a quelques jours est historique. Consulter des résultats aussi récents apparaît donc comme encore plus sensé au moment d'analyser le scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, à Mably, la liste RN, avec Jordan Bardella à sa tête, a pris la première place, cumulant 40,04% des votes contre Valérie Hayer à 14,26% et Raphaël Glucksmann à 12,52%. Ce sont alors 1126 électeurs qui se sont tournés vers elle dans la commune.

14:32 - Mably avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle Mably avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 27,2%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 28,31% des votes. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 19,28% et 6,04% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 45,99% contre 54,01%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce soir Le RN ratait complètement la première marche à Mably en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,64% au premier tour, contre 26,47% pour Nathalie Sarles (Ensemble !), Mably faisant partie de la 5ème circonscription de la Loire. La situation restera la même au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart et laissant la place à Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) pour le leadership localement.

11:02 - Mably : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant les 6 bureaux de vote dispersés à travers Mably, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 7 382 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 344 entreprises, Mably offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 28% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 14,38% ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La présence de 391 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 8,02%, favorise son pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 11,74%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 457 € par an. À Mably, les spécificités locales se joignent aux défis français.

09:32 - Quelle sera la participation aux législatives à Mably (42300) ? À Mably (42300), le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter un facteur essentiel de ces législatives 2024. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 5 441 personnes en âge de voter au sein de la ville, 26,51% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 25,66% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 53,34% au premier tour. Au second tour, 61,18% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. L'inflation dans le pays pourrait en effet avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants de Mably.