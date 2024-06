Résultat des législatives à Magny-le-Désert : l'élection 2024 en direct

14:24 - Magny-le-Désert : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Magny-le-Désert mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient impacter le résultat des législatives. Avec un taux de chômage de 7,12% et une densité de population de 42 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (18,83%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 593 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,05%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,72%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Magny-le-Désert mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,69% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.