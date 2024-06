Résultat des législatives à Malause : l'élection 2024 en direct

11:02 - Malause : démographie, élections et stratégies politiques

La composition démographique et le contexte socio-économique de Malause contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un taux de chômage de 14,81% et une densité de population de 95 hab par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (17,74%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 428 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,04%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (14,1%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Malause mettent en relief une diversité de qualifications, avec 35,56% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.