Résultat des législatives à Mana : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire va-t-il bénéficier du score de la Nupes à Mana ? Une autre interrogation qui accompagne ces législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire, un an après la dispersion de la coalition de Mélenchon. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives précédentes à Mana. On trouvait Lénaïck Adam (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en pôle position au premier tour, avec 35,07% des bulletins. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est Lénaïck Adam (Ensemble ! (Majorité présidentielle) ) Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 10,5% à Mana. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (22%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (9%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,5%) le 9 juin. En d'autres termes, un total de 43% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national n'a pas gagné de terrain à Mana ces dernières années Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après cette combinaison hétéroclite de scores. Mais quelques grandes directions apparaissent… À Mana, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella regroupant en effet 25,83% à l'issue du précédent rendez-vous européen et 23% le 9 juin dernier. Ce contexte diffère de ce que l'on a pu voir sur la France entière, avec environ 8 points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et celles de 2024.

15:31 - Jordan Bardella à 23% à Mana début juin Le résultat de ce 30 juin au soir va peut-être se rapprocher bien plus du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 23% des votes se sont en effet tournés vers le RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Mana, devant Manon Aubry à 22% et Raphaël Glucksmann à 10,5%. Le RN a fini premier avec pas moins de 46 habitants de Mana passés par les isoloirs.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon devant Macron et Le Pen à Mana lors de la dernière présidentielle Le choix du chef de l'Etat est probablement la clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Avec 11,3%, c'est un trop faible score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Mana au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 50,64% et 18,6% des voix. En remontant à 50,07%, Marine Le Pen s'imposait, devant le président réélu à 49,93% au second tour.

12:32 - Quel résultat à Mana pour Ensemble ce dimanche ? Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Mana en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 1,46% au premier tour, contre 35,07% pour Lénaïck Adam (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Mana faisant partie de la 2ème circonscription de la Guyane. Bis repetita au second tour, le parti voyant également le binôme Ensemble ! Finir gagnant.

11:02 - Les défis socio-économiques de Mana et leurs implications électorales Quelle influence la population de Mana exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 61% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 30,52%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de ménages propriétaires (62,77%) met en exergue le poids des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux d'agriculteurs, qui représente 12,03%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 37,10% et d'une population étrangère de 46,16% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 8,76% à Mana, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Participation à Mana : quelles perspectives pour les élections législatives ? Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes élections. Durant les élections européennes du mois de juin 2024, 93,02% des inscrits sur les listes électorales de Mana (Guyane) avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 89,24% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 82,43% au premier tour et seulement 74,02% au deuxième tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.