Résultat des législatives à Marcelcave : l'élection 2024 en direct

17:24 - La liste Rassemblement national à 38,3% à Marcelcave début juin Regarder quelques jours en arrière apparaît comme encore plus indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté les élections du Parlement européen à Marcelcave. Le bulletin a enregistré 38,3% des voix, soit 167 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 16,28% et Raphaël Glucksmann à 11,01%.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Marcelcave C'est incontestablement le choix du président de la République qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection suprême avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La cheffe du parti frontiste l'emportait avec 32,34% au premier tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 28,95% et 16,95% des voix. Yannick Jadot prenait la quatrième place avec 4,8% des suffrages pour sa part. Avec 44,95%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 55,05%.

12:32 - Elodie Héren (Nouvelle union populaire écologique et sociale) devant ses concurrents lors des dernières législatives à Marcelcave Lors des dernières législatives à Marcelcave, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 27,7% des votants ayant choisi son binôme, contre 33,11% pour Elodie Héren (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant cette fois la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (53,10%). C'est ainsi Jean-Claude Leclabart (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Marcelcave : législatives et dynamiques démographiques Dans la commune de Marcelcave, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 94 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 6,43%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (87,38%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 453 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,35%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,7%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Marcelcave mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,71% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Abstention aux dernières législatives à Marcelcave : les chiffres clés L'abstention sera l'une des grandes inconnues des élections législatives à Marcelcave. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,06% au premier tour et seulement 55,77% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Marcelcave pour les législatives ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle atteignait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 936 personnes en âge de voter dans la ville, 22,76% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 22,33% au premier tour.