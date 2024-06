En direct

19:43 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Marcilly-le-Châtel pour ces élections législatives ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait terminé à 12,44% à Marcilly-le-Châtel pour ces élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 4,26% de Manon Aubry (LFI), les 5,79% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,7% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un cumul tournant autour des 22% sur place. Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Marcilly-le-Châtel, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 19,71% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,56% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,49% pour Yannick Jadot, 1,19% pour Fabien Roussel et 2,15% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 13 points à Marcilly-le-Châtel Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 13 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN dépassera les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la piqure de rappel du Rassemblement national à Marcilly-le-Châtel Impossible de ne pas mentionner le scrutin qui a eu lieu il y a une poignée de semaines. 36,46% des votes se sont en effet portés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Marcilly-le-Châtel, contre Valérie Hayer à 14,14% et Raphaël Glucksmann à 12,44%. Le mouvement nationaliste attirait ainsi pas moins de 214 habitants de Marcilly-le-Châtel passés par les urnes.

14:32 - 30,07% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Marcilly-le-Châtel Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la référence pour estimer une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Marcilly-le-Châtel lors du premier tour de la présidentielle avec 30,07%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 25,66%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 14,56% et 6,21% des suffrages. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 40,5% contre 59,5%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de l'élection du jour. Au premier tour des législatives 2022, Marcilly-le-Châtel, couverte par la 6ème circonscription de la Loire, verra le binôme Ensemble ! S'imposer avec 30,84%, alors que le RN sera distancé à 20,26%. Au second round, c'est en revanche Jean-Pierre Taite (Les Républicains) qui glanera le plus de votes, avec 50,54% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Marcilly-le-Châtel : législatives et dynamiques démographiques La composition démographique et le contexte socio-économique de Marcilly-le-Châtel façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec un taux de chômage de 6,3% et une densité de population de 84 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (17,65%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 565 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (4,77%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,01%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Marcilly-le-Châtel mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,9% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - La mobilisation des habitants aux élections législatives à Marcilly-le-Châtel Au fil des élections précédentes, les 1 437 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, lors des précédentes européennes, sur les 1 058 personnes en âge de voter à Marcilly-le-Châtel, 41,97% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 45,76% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,83% au premier tour. Au second tour, 50,62% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 026 personnes en âge de voter au sein de la ville, 15,59% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 18,97% au deuxième tour.