Résultat des législatives à Marck : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Les 16,68% de la coalition de gauche en question La gauche unie aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que décideront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle proportion va être séduite par le Front populaire ? Il y a quelques jours aux européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 8,53% à Marck. Mais on peut en revanche remonter ce score à 17% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (5,35%), de l'EELV Marie Toussaint (2,22%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,54%). A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 16,68% des votes dans la localité.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 11 points à Marck Que peut-on déduire de l'ensemble de ces données ? Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN se sont élevés à plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble décuplée. Le mouvement a en effet déjà récupéré 11 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN dépassera les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Marck le 9 juin dernier ? Le résultat de ces législatives va plutôt sonner comme une confirmation ou non de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Marck, à 48,08%, soit 1950 voix. Le RN devançait alors Valérie Hayer à 10,53% et Raphaël Glucksmann à 8,53%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Marck lors de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait frappé très fort à Marck à l'issue de la présidentielle 2022 avec un score de 38,47% des voix au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,42% et 16,72% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 5,83% des voix. Pour le deuxième tour de cette présidentielle, c'est de nouveau Marine Le Pen qui se plaçait en tête à Marck avec 60,58%, devant Emmanuel Macron à 39,42%.

12:32 - Pierre-Henri Dumont (Les Républicains) en tête lors des législatives 2022 à Marck A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du RN aux élections législatives sera très commenté. Aux législatives en 2022 à Marck, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 21,78% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 45,31% pour Pierre-Henri Dumont (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (67,92%). Pierre-Henri Dumont remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections à Marck : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Marck, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Le taux de chômage à 14,7% pourrait agir sur les espoirs des habitants en matière de mesures sur le travail. Avec une densité de population de 339 habitants par km² et 44,73% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (86,74%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 3 827 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,96%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,23%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Marck mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 33,06% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

09:32 - Législatives à Marck : retour sur la participation électorale Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Marck (62730) ? Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,61% au premier tour et seulement 53,02% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Marck pour les élections législatives ? Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 8 043 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 24,06% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 25,66% au premier tour.