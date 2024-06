Résultat des législatives à Mareuil-sur-Ourcq : l'élection 2024 en direct

11:02 - Démographie et politique à Mareuil-sur-Ourcq, un lien étroit

Comment les électeurs de Mareuil-sur-Ourcq peuvent-ils peser sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de 40% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,87%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (80,86%) met en exergue le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (17,93%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 413 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,11%) révèle des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,63%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,01% à Mareuil-sur-Ourcq, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'éducation et au logement étudiant.