Résultat des législatives à Marmande : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - La nouvelle union de la gauche pourrait atteindre entre 27% et 31% à Marmande lors de ces législatives La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, avance dans le brouillard. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait obtenu 14,4% à Marmande pour ce tour unique des européennes. Mais ce sont 27% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (8,51%), de Marie Toussaint (3,14%) et enfin de Léon Deffontaine (2,96%). La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Marmande, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 31,28% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 9 points à Marmande Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais des pistes se distinguent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 9 points à Marmande entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut donc conclure que le RN sera tout proche des 30% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 34,75% dans la moyenne nationale pour Bardella à Marmande au début du mois Le verdict qui a été établi lors des dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Le 9 juin en effet, à Marmande, la liste Rassemblement national, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, glanant 34,75% des votes devant Valérie Hayer à 14,94% et Raphaël Glucksmann à 14,4%. Ce qui correspond à 2017 bulletins dans la commune.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Marmande lors de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,99% contre 25,11% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 21,27% et 8,29% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 45% contre 55%.

12:32 - Que peuvent enseigner les tendances des législatives 2022 pour Marmande ? Le verdict du plus récent scrutin législatif est un élément précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Marmande, comptant 22,4%des suffrages, alors que les candidats Nupes obtiendront 31,28% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Christophe Courregelongue (Nupes) finalement en tête localement.

11:02 - Marmande : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux En pleine campagne électorale législative, Marmande se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 17 239 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 527 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (28,23%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Avec 1 486 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 11,09%, Marmande est un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 959 euros/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,64%, révélant une situation économique précaire. À Marmande, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Marmande Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, 51,26% des personnes en capacité de participer à une élection à Marmande avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 50,39% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,76% au premier tour et seulement 49,74% au second tour. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 12 456 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 30,74% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 29,15% au premier tour.