Résultat des législatives à Marnay : l'élection 2024 en direct

11:02 - Marnay et législatives : démographie, économie et choix électoraux

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Marnay façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,52% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 141 hab par km² et 45,7% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (20,02%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 595 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,59%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,95%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 7,11% à Marnay, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.