Résultat des législatives à Mary-sur-Marne : l'élection 2024 en direct

17:24 - Une percée du RN aussi à Mary-sur-Marne il y a trois semaines ? Le résultat de ce 30 juin devrait faire écho au séisme survenu le 9 juin dernier. C'est en effet la liste RN emmenée par Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen il y a trois semaines à Mary-sur-Marne, avec 41,04% des bulletins valides devant la liste portée par Valérie Hayer avec 11,32%, et Raphaël Glucksmann avec 9,67%.

14:32 - 35,02% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Mary-sur-Marne Marine Le Pen avait fini en tête avec 35,02% au premier tour de l'élection du président de la République de 2022 à Mary-sur-Marne. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,68% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,03%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Valérie Pécresse, avec seulement 7,33% des voix. La candidate du RN s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 56,05%, devant Emmanuel Macron à 43,95%.

12:32 - Quel verdict pour le Rassemblement national au premier tour à Mary-sur-Marne ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un précédent clé au moment des élections qui se jouent. Lors des élections du Parlement en 2022, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Mary-sur-Marne. On retrouvait en effet Béatrice Roullaud au sommet au premier tour, avec 31,47% dans la cité, qui votait pour la 6ème circonscription de Seine-et-Marne. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 59,61%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,39%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Mary-sur-Marne Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Mary-sur-Marne montrent des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur le résultat des législatives. Le taux de chômage à 8,18% peut agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec une densité de population de 534 habitants par km² et 48,69% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (84,27%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 353 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,86%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,72%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Mary-sur-Marne mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,47% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections législatives à Mary-sur-Marne ? Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des précédents scrutins électoraux ? Pendant les précédentes européennes, le taux de participation atteignait 51,99% des inscrits sur les listes électorales de Mary-sur-Marne. Le taux de participation était de 52,23% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 42,94% au premier tour et seulement 42,7% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Mary-sur-Marne ? Pour mémoire, au niveau du pays, la participation aux élections législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c’était moins qu’en 2017.