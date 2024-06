Résultat des législatives à Mas-Grenier : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus pertinent encore, au moment de se préparer au scrutin des législatives. Car le panorama établi lors des élections il y a quelques jours résonne encore dans les esprits. Le score de la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Mas-Grenier, à 45,87%, soit 233 voix dans la ville. L'extrême droite a alors devancé Raphaël Glucksmann à 11,81% et Valérie Hayer à 10,04%.

Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indice clé au moment des élections qui se jouent. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Mas-Grenier lors des législatives 2022. C'est en effet Marine Hamelet qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 27,72% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription du Tarn-et-Garonne. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 54,91%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,09%.

11:02 - Mas-Grenier : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Comment les habitants de Mas-Grenier peuvent-ils impacter le résultat des législatives ? Dans la localité, 22,1% des résidents sont des enfants, et 18,75% de plus de 60 ans. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (23,54%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 499 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,24%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,21%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Mas-Grenier mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,57% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.