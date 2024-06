Résultat des législatives à Massongy : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. C'est en effet la liste Rassemblement national présentée par Jordan Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Massongy, avec 31,42% des voix devant la liste de Valérie Hayer avec 15,8%, et Raphaël Glucksmann avec 15,45%.

14:32 - 32,02% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Massongy

C'est incontestablement l'élection présidentielle qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 23,81% contre 32,02% pour Emmanuel Macron. Massongy n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 13,57% et 7,02% des suffrages. Et la candidate du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 38,58% contre 61,42%.