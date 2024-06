Résultat des législatives à Massy : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Massy pour ces législatives 2024 ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Massy, le binôme Nupes avait en effet obtenu 46,66% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ? A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 17,61% à Massy. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Soit un cumul de 52% sur place.

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 2 points à Massy Alors que conclure de cette masse de scores ? Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et en 2024, on constate une progression de 2 points à Massy. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au mouvement une progression de près de 15 points en comparaison de la précédente élection des députés. De quoi prédire plus de 20% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - Le Rassemblement national battu à Massy lors des européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme d'autant plus évident au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. À Massy, les récentes européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Manon Aubry en effet, avec 25,8% des voix. La gagnante devançait la liste de Raphaël Glucksmann avec 17,61% et Valérie Hayer avec 14,28%.

14:32 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Massy en 2022 ? C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Point à retenir : le RN avait récolté au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. La cheffe de la formation avait rassemblé 10,26% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 38,23%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 28,23% et Marine Le Pen avec 10,26%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 21,94% contre 78,06%).

12:32 - Jérôme Guedj (Nupes) devant ses concurrents lors des législatives il y a deux ans à Massy Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Massy il y a deux ans, lors des législatives, avec 7,92% au premier tour, contre 46,66% pour Jérôme Guedj (LFI-PS-PC-EELV), Massy faisant partie de la 6ème circonscription de l'Essonne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale (60,00% contre 40,00% pour le RN). Jérôme Guedj conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les données démographiques de Massy révèlent les tendances électorales Dans la commune de Massy, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Le taux de chômage à 10,31% pourrait agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec une densité de population de 5128 hab par km² et 53,28% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 36,17%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 16,59% et d'une population immigrée de 22,63% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (47,12%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Massy, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Massy L'un des critères forts des élections législatives 2024 sera indiscutablement le taux d'abstention à Massy. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 51,43% au premier tour et seulement 50,45% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Massy ? En proportion, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au second tour, presque un record pour des élections législatives. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 29 391 personnes en âge de voter dans la ville, 30,63% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 24,67% au premier tour.