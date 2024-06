Résultat des législatives à Maxilly-sur-Léman : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un 30,89% dans la moyenne nationale pour Bardella à Maxilly-sur-Léman le 9 juin dernier Le résultat de ce 30 juin sera peut être plus proche encore du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Maxilly-sur-Léman, avec 30,89%, soit 194 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 18,79% et Raphaël Glucksmann à 11,94%.

14:32 - 31,96% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Maxilly-sur-Léman C'est sans doute le choix du président de la République qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,64% contre 31,96% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 15,54% et 8,44% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 41,49% contre 58,51%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce dimanche Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif est d'une logique implacable au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Maxilly-sur-Léman, le RN arrivait à la deuxième place, 15,27% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 30,55% pour Anne-Cécile Violland (LREM) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche avec 65,31%. Anne-Cécile Violland remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Maxilly-sur-Léman : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Maxilly-sur-Léman, les élections sont en cours. Dotée de 797 logements pour 1 508 habitants, la densité de la commune est de 323 hab/km². L'existence de 94 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une automobile (71,64%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 27,47% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 44,52% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 422,50 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Maxilly-sur-Léman, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.

09:32 - Taux de participation aux dernières élections législatives à Maxilly-sur-Léman : les chiffres clés Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Maxilly-sur-Léman (74500) ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 46,91% au premier tour. Au second tour, 44,99% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Maxilly-sur-Léman ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 185 personnes en âge de voter dans la ville, 78,14% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 76,01% au second tour, soit 900 personnes. Les jeunes expriment la plupart du temps un désintérêt pour les élections nationales, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives ?