Résultat des législatives à Meauzac : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ce dimanche 30 juin sera peut-être raccord avec le verdict établi le 9 juin dernier. C'est en effet la liste RN de Jordan Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Meauzac, avec 47,33% des votes devant la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,83%, et la liste de Valérie Hayer avec 6,83%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Meauzac au premier tour de la dernière présidentielle

Marine Le Pen avait fini première avec 37,32% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Meauzac. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,89% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,37%. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 5,99% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'était aussi imposée au second tour avec 59,74%.