Résultat des législatives à Mécleuves : l'élection 2024 en direct

15:36 - Mécleuves avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute l'élection du président de la République qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Mécleuves lors du premier tour de la présidentielle avec 34,76%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 22,6%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 12,86% et 8,46% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 39,35% contre 60,65%.

12:32 - Des législatives favorables pour le bloc Ensemble en 2022 Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un élément clé au moment de l'élection du jour. Il y a deux ans, lors des législatives à Mécleuves, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 19,96% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 25,97% pour Ludovic Mendes (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche avec 63,60%. Ludovic Mendes conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les données démographiques de Mécleuves révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Mécleuves comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 206 habitants répartis dans 506 logements, ce bourg présente une densité de 90 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 52 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 621 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (95,26%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, dont 46,74% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 50,86% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 202,62 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Mécleuves incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Mécleuves : scrutin en cours L'étude des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Début juin, à l'occasion des européennes, 56,12% des électeurs de Mécleuves (Moselle) avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 53,31% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,97% au premier tour et seulement 50,0% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 80,64% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux de participation de 78,63% au second tour, c'est-à-dire 861 personnes.