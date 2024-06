Résultat des législatives à Mellecey : l'élection 2024 en direct

Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la clé pour jauger une préférence politique locale. Elément saillant : le RN avait obtenu au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La candidate avait accumulé 17,42% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 40,22%, suivi donc de Marine Le Pen avec 17,42% et Jean-Luc Mélenchon avec 12,7%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 32,59% contre 67,41%).

Le niveau de participation constituera indéniablement l'un des facteurs clés du scrutin législatif à Mellecey. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,19% au premier tour et seulement 52,74% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Mellecey ? Lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 135 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 20,07% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 19,74% au premier tour. La flambée des prix des matières premières qui plombe le budget des ménages serait susceptible d'impacter la participation à Mellecey.

08:02 - Tout savoir sur les élections législatives à Mellecey

Pour voter, les habitants de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Mellecey. Ce dimanche 30 juin 2024, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des législatives, cruciales pour établir la composition de l'Assemblée législative pour les prochaines années. Pour rappel, les législatives de 2022 suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où le président de la République avait été réélu pour un deuxième mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Quelle alliance politique parviendra à se démarquer lors de ces élections législatives à Mellecey ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.