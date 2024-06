Résultat des législatives à Melun : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Une fourchette de 35% à 44% pour le Front populaire à Melun La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Melun, le binôme Nupes avait en effet cumulé 35,98% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une somme à affiner avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ? Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 11,64% à Melun. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 44% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du chef de file Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (26,8%), de l'EELV Marie Toussaint (5,11%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,04%).

18:42 - Le Rassemblement national à Melun, un favori aux législatives ? Difficile de tirer des conclusions de cette avalanche de chiffres. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et en 2024, on aboutit à une progression de 2 points à Melun. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les intentions de vote donnant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 15 points en comparaison de de l'élection 2022. Assez pour anticiper plus de 20% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - Jordan Bardella relégué à Melun lors des élections du 9 juin De nombreuses choses ont changé depuis ces élections. Même s'il y a des exceptions... Le Rassemblement national n'a pas réussi à convaincre il y a quelques semaine en effet, à Melun, la liste Bardella finissant deuxième à 22,64% aux élections européennes. C'est la liste de Manon Aubry qui fini en tête avec 26,8%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Melun au premier tour de la présidentielle 2022 Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 38,04% et Emmanuel Macron avec 23,12% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de la présidentielle à Melun. Marine Le Pen ne s'arrogeait pour sa part que 16,4%. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui l'emportera avec 64,69% contre 35,31% pour Le Pen au second round sur place.

12:32 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives 2022 à Melun ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des législatives sera très scruté. Avec 14,7% à Melun, le Rassemblement national avait été distancé par les 35,98% du binôme Nupes au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale (56,52% contre 43,48% pour le RN). Arnaud Saint-Martin remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Melun : perspectives électorales En pleine campagne électorale législative, Melun se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 42 367 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 3 546 entreprises, Melun offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (38,64%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les 8 600 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 083 euros/an, la ville affiche un taux de chômage de 16,1%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Melun, où la jeunesse équivaut à 46% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Melun L'une des clés de ces législatives 2024 sera sans nul doute la participation à Melun (77000). Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 37,28% au premier tour et seulement 37,46% au second tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 18 870 personnes en âge de voter dans la ville, 65,88% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 58,66% au second tour, c'est-à-dire 11 073 personnes. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives ?